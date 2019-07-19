2019-07-19T07:18:46+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: дожди покинули Донбасс

Летняя жара возвращается в Донецк
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Летний зной снова накроет Донецк. Фото: Евгении Карпачевой.Летний зной снова накроет Донецк. Фото: Евгении Карпачевой.
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Прошедшая неделя и первая половина этой подарили дончанам долгожданную прохладу. Частенько небо было покрыто тучами, а дождик наконец-то напоил измученную землю. Но, как и прогнозировали синоптики, дождливый фронт уходит и снова возвращается жара. Это дончане могли почувствовать еще в четверг.

Сегодня, в пятницу 19 июля, день в ДНР обещает быть солнечным. Температура воздуха до +28. На небе в этот день в Донецке не будет ни облачка. Без осадков.

В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины. Также в этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой: "Макрида мокра - и осень мокра".

ИСТОЧНИК KP.RU

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