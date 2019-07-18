2019-07-18T20:27:54+03:00
Политика

Из-за обстрелов ВСУ множественные ранения получила пожилая жительница Донецка

Женщину госпитализировали в городскую больницу
Екатерина Сорока
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По предварительным данным у женщины было осколочное ранение только нижней конечности. Фото: gorobzor.ruПо предварительным данным у женщины было осколочное ранение только нижней конечности. Фото: gorobzor.ru
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В результате сегодняшнего обстрела ранения получила пожилая жительница Донецка. С множественными ранениями она была госпитализирована в городскую больницу. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В половину шестого вечера вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Веселое с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела была ранена женщина 1951 года рождения, проживающая в Донецке в районе поселка шахты Октябрьской, — говорится в сообщении.

Из-за взрыва боеприпаса женщина получила проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения правой голени, бедра, предплечья и левого плеча. В момент госпитализации женщина находилась в травматическом шоке второй степени.

Сейчас пострадавшая находится в городской больнице №21 города Донецка, которая расположена на Октябрьском. Более детальная информация о самочувствии женщины уточняется представителями Республики в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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