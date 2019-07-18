Жители Золотого жалуются на командиров бригад ВСУ

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-18T19:16:34+03:00

Люди хотят, чтобы военные перестали ставить боевую технику рядом с домами

Изменить размер текста: A A

Жители Золотого уже неоднократно жаловались на командиров бригад ВСУ. Главное их требование – чтобы военные перестали ставить боевую технику рядом с жилыми домами, и вывели ее вообще из населенного пункта. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий.

— Вооружённые формирования Украины продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, размещая вооружение и военную технику в жилых районах населённых пунктов и на территории объектов гражданской инфраструктуры. Так, в населенном пункте Золотое разведкой Народной милиции выявлены три боевые машины и два бронетранспортера 25-й бригады ВСУ, размещённые на участках жилых домовладений. — говорится в сообщении.

Жители Золотого устали терпеть действия бригады и написали коллективную жалобу. Она была отправлена в Луганскую областную военно-гражданскую администрацию и в офис президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU