Вахтанг Кикабидзе в Донбассе даст концерт по случаю пятилетия «освобождения» ВСУ Попасной

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-18T14:36:32+03:00

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На 22 июля в городе железнодорожников Попасной на Луганщине намечен большой праздник. Увы, не по случаю профессионального праздника или дня города. В Попасной решили отметить пятилетие «освобождения от незаконных вооруженных формирований». Точнее сказать – полуюбилей занятия города украинскими войсками. Или оккупации ВСУ. Это кто как считает. Опрос среди жителей по поводу такого праздника не проводился. Да и не стали бы люди говорить правду. Себе дороже – легко можно угодить в подвал СБУ за поддержку «сепаратистов».

Тем более, что Попасная – прифронтовой город – со всеми вытекающими отсюда условиями существования. В частности, украинские «освободители» предпочитают стрелять по позициям защитников ЛНР и населенным пунктам на той стороне, разместив свои минометы и пушки возле домов, детсадиков и школ…

Думается, что только национально озабоченные горожане возрадуются приезду Вахтанга Кикабидзе, который в гражданском конфликте в Донбассе откровенно выступает на стороне Украины. И совсем уж двулико будут звучать слова о мире на площади Мира, которые наверно скажет грузинский певец на запрещенном русском языке. А на каком же еще языке Кикабидзе собирается общаться с жителями Попасной?

ИСТОЧНИК KP.RU