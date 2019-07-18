2019-07-18T14:36:32+03:00
Политика

Вахтанг Кикабидзе в Донбассе даст концерт по случаю пятилетия «освобождения» ВСУ Попасной

Знаменитый грузинский певец и актер приедет в прифронтовой город 22 июля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На развешанных в Попасной плакатах улыбающийся Вахтанг Кикабидзе словно зовет горожан на концерт по случаю «освобождения от оккупации». Фото: popasn-gorsovet.gov.uaНа развешанных в Попасной плакатах улыбающийся Вахтанг Кикабидзе словно зовет горожан на концерт по случаю «освобождения от оккупации». Фото: popasn-gorsovet.gov.ua
Изменить размер текста:

На 22 июля в городе железнодорожников Попасной на Луганщине намечен большой праздник. Увы, не по случаю профессионального праздника или дня города. В Попасной решили отметить пятилетие «освобождения от незаконных вооруженных формирований». Точнее сказать – полуюбилей занятия города украинскими войсками. Или оккупации ВСУ. Это кто как считает. Опрос среди жителей по поводу такого праздника не проводился. Да и не стали бы люди говорить правду. Себе дороже – легко можно угодить в подвал СБУ за поддержку «сепаратистов».

Тем более, что Попасная – прифронтовой город – со всеми вытекающими отсюда условиями существования. В частности, украинские «освободители» предпочитают стрелять по позициям защитников ЛНР и населенным пунктам на той стороне, разместив свои минометы и пушки возле домов, детсадиков и школ…

Думается, что только национально озабоченные горожане возрадуются приезду Вахтанга Кикабидзе, который в гражданском конфликте в Донбассе откровенно выступает на стороне Украины. И совсем уж двулико будут звучать слова о мире на площади Мира, которые наверно скажет грузинский певец на запрещенном русском языке. А на каком же еще языке Кикабидзе собирается общаться с жителями Попасной?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После победы Зеленского: в Донбассе в два раза выросло количество жертв войны
Сотрудник СБУ обнародовал видео, как его коллеги подкидывают гранату в машину жителя ЛНР
Зеленский в ответ на паспорта РФ для жителей Донбасса предложил упрощенно получать гражданство Украины
Главы ДНР и ЛНР записали заявление относительно народной акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса
ДонНУ получил российскую аккредитацию
Кто на самом деле обстрелял поселок Новгородское в Донбассе
В Донецке сотрудники МЧС спасли котенка из-под бетонной плиты многоэтажки
В Донецке закончили выкачивать воду из бизнес-центра «Северный»
Делегация ДНР по конному спорту выступит на международном фестивале «Иваново поле» в России
Выборы в Верховную раду Украины: 21 июля КПВВ в Донбассе будут работать в усиленном режиме
Президент Зе согласился приступить к обмену «всех на всех», но с одной оговоркой
В память о погибших пассажирах Боинга-777 активисты ЛНР выложили из лампадок самолет на руинах луганского аэропорта
Представитель Украины пообещала в Минске сообщить информацию о похищенном в ДНР ополченце Цемахе
На утро после Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам ДНР
До заключения перемирия осталось четыре дня: ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня
По примеру Донецка: в Луганске тоже будет электронная очередь для получения гражданства РФ
Погода на день в Луганске: 18 июля будет до 28 градуса тепла, утром местами туман
Погода на день в Донецке: 18 июля будет жарко - до 28 градусов и без осадков
Республики Донбасса договорились с Украиной о перемирии
ДНР и ЛНР призвали Украину срочно провести обмен пленными
Представителя ОБСЕ Тони Фриша допустят к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса
За две недели ВСУ выпустили по ДНР больше 50 тонн боеприпасов
ЛНР и Украина совместно будут восстанавливать мост в Станице Луганской
Сотрудники СБУ фотографируют на КПП жителей Донбасса и их документы для шантажа и вербовки
Растет количество обращений в больницы ЛНР от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса
Срочно! Паспорта РФ в упрощенном порядке смогут получить не только жители ДНР и ЛНР, а всего Донбасса
В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ