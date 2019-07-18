2019-07-18T14:43:13+03:00
Политика

Главы ДНР и ЛНР записали заявление относительно народной акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса

В нем лидеры Республик призвали «признать выбор Донбасса» [видео]
Екатерина Сорока
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В видео требуют выполнение всего комплекса мер, которые были подписаны на первых Минских соглашениях в 2015 году. Фото: svoboda.orgВ видео требуют выполнение всего комплекса мер, которые были подписаны на первых Минских соглашениях в 2015 году. Фото: svoboda.org
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18 июля Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали заявление относительно народной акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

— Владимир Зеленский не раз публично заявлял о своем желании прекратить конфликт, но пока дальше заявлений и пустых обещаний дело не зашло. Миллион обращений – это по-настоящему голос народа, настоящий выбор Донбасса. Выбор, который нельзя игнорировать, — говорится в сообщении Главы ДНР.

Также Денис Пушилин указал на последствия действий украинской стороны. Как уже на протяжении пяти лет страна ведет борьбу против народа Республики. Развивает экономическую блокаду, ущемляет права обычных людей и усугубляет конфликт с помощью провокаций и информационных войн.

— Терпение народа Донбасса не бесконечно, — добавил Глава ДНР

В видеозаявлении Леонид Пасечник не нападает на новоизбранного президента, а наоборот напоминает ему об обещаниях в его предвыборной кампании.

— Обещали остановить войну на Донбассе, обещали слышать простых людей, а не только лишь одних олигархов, как это было до вас. К акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите? Зеленский, как слышно?, — отметил Глава ЛНР.

Видеообращение Главы ЛНР Леонида Пасечника.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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