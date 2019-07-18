2019-07-18T14:10:47+03:00
Политика

Зеленский в ответ на паспорта РФ для жителей Донбасса предложил упрощенно получать гражданство Украины

МИД Украины занимается разработкой этого проекта по приказу президента
Екатерина Сорока
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Двойное гражданство фактически не запрещено в Украине, но и не разрешено законом. Фото: 112.uaДвойное гражданство фактически не запрещено в Украине, но и не разрешено законом. Фото: 112.ua
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17 июля президент Владимир Зеленский отдал поручение министерству иностранных дел разработать проект, по которому этнические украинцы смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке. Об этом вчера сообщили в пресс-службе офиса президента.

— Мы понимаем, что он (то есть указ президента РФ Владимира Путина, по которому жители Донецкой и Луганской области могут в упрощенном порядке получить паспорт Российской Федерации) направлен на наших граждан, — говорится в сообщении пресс-службы.

Вот и решили у Зеленского позаботиться об этнических украинцах, которые живут «в дружественных странах». Теперь они смогут получить двойное гражданство – Украины и той страны, в которой они сейчас проживают.

Напомним, что на Украине продолжает действовать принцип единого гражданства. Это значит, что если гражданин Украины получит гражданство другого государства, то он автоматически лишается первого. А двойное гражданство на самом деле приведет к воссоединению трех братских народов - русских, украинцев и белорусов. Ведь именно в России и Белоруссии больше всего живет выходцев из Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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