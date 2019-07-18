Зеленский в ответ на паспорта РФ для жителей Донбасса предложил упрощенно получать гражданство Украины
17 июля президент Владимир Зеленский отдал поручение министерству иностранных дел разработать проект, по которому этнические украинцы смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке. Об этом вчера сообщили в пресс-службе офиса президента.
— Мы понимаем, что он (то есть указ президента РФ Владимира Путина, по которому жители Донецкой и Луганской области могут в упрощенном порядке получить паспорт Российской Федерации) направлен на наших граждан, — говорится в сообщении пресс-службы.
Вот и решили у Зеленского позаботиться об этнических украинцах, которые живут «в дружественных странах». Теперь они смогут получить двойное гражданство – Украины и той страны, в которой они сейчас проживают.
Напомним, что на Украине продолжает действовать принцип единого гражданства. Это значит, что если гражданин Украины получит гражданство другого государства, то он автоматически лишается первого. А двойное гражданство на самом деле приведет к воссоединению трех братских народов - русских, украинцев и белорусов. Ведь именно в России и Белоруссии больше всего живет выходцев из Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»