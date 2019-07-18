2019-07-18T10:53:33+03:00
Политика

Президент Зе согласился приступить к обмену «всех на всех», но с одной оговоркой

В список пленных должны войти фамилии украинских моряков, которые находятся под следствием
Екатерина Сорока
Поделиться:
Обмен пленными – это основной пункт Минских соглашений. Фото: sputnik.byОбмен пленными – это основной пункт Минских соглашений. Фото: sputnik.by
Изменить размер текста:

Украина готова провести обмен пленными в формате «всех на всех». Однако они начнутся с фамилий украинских моряков, которые сейчас находятся под следствием в России. Об этом заявил Владимир Зеленский в видео «Откровенно с Президентом» на своем YouTube-канале.

— Президент Российской Федерации мне сказал, что «я вижу решение вопроса пленных моряков всех на всех». Я ему откровенно сказал, что всех на всех я с радостью. Но есть одна ситуация, что список именно всех тех ребят, что находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют наши "оккупированные" территории. Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем тех, кто в России, в Крыму, и начнем с моряков, — рассказал Зеленский.

В это же время в ЛНР заявили, что Республика готова провести обмен по другому принципу – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». Таким образом, украинской стороне будут переданы 19 человек, а в Республику должны вернуться – 107.

В отличие от предложения Владимира Зеленского этот план должен осуществиться в кратчайшие сроки. А вопрос обмена украинских моряков относится к компетенции России, а не республик Донбасса. И там есть свой счет в отношении задержанных на территории Украины россиян. Так что пан Зеленский смешал два не совсем совместимых списка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донецке закончили выкачивать воду из бизнес-центра «Северный»
Делегация ДНР по конному спорту выступит на международном фестивале «Иваново поле» в России
Выборы в Верховную раду Украины: 21 июля КПВВ в Донбассе будут работать в усиленном режиме
В память о погибших пассажирах Боинга-777 активисты ЛНР выложили из лампадок самолет на руинах луганского аэропорта
Представитель Украины пообещала в Минске сообщить информацию о похищенном в ДНР ополченце Цемахе
На утро после Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам ДНР
До заключения перемирия осталось четыре дня: ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня
По примеру Донецка: в Луганске тоже будет электронная очередь для получения гражданства РФ
Погода на день в Луганске: 18 июля будет до 28 градуса тепла, утром местами туман
Погода на день в Донецке: 18 июля будет жарко - до 28 градусов и без осадков
Республики Донбасса договорились с Украиной о перемирии
ДНР и ЛНР призвали Украину срочно провести обмен пленными
Представителя ОБСЕ Тони Фриша допустят к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса
За две недели ВСУ выпустили по ДНР больше 50 тонн боеприпасов
ЛНР и Украина совместно будут восстанавливать мост в Станице Луганской
Сотрудники СБУ фотографируют на КПП жителей Донбасса и их документы для шантажа и вербовки
Растет количество обращений в больницы ЛНР от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса
Срочно! Паспорта РФ в упрощенном порядке смогут получить не только жители ДНР и ЛНР, а всего Донбасса
В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ