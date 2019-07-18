Президент Зе согласился приступить к обмену «всех на всех», но с одной оговоркой

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-18T10:53:33+03:00

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Украина готова провести обмен пленными в формате «всех на всех». Однако они начнутся с фамилий украинских моряков, которые сейчас находятся под следствием в России. Об этом заявил Владимир Зеленский в видео «Откровенно с Президентом» на своем YouTube-канале.

— Президент Российской Федерации мне сказал, что «я вижу решение вопроса пленных моряков всех на всех». Я ему откровенно сказал, что всех на всех я с радостью. Но есть одна ситуация, что список именно всех тех ребят, что находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют наши "оккупированные" территории. Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем тех, кто в России, в Крыму, и начнем с моряков, — рассказал Зеленский.

В это же время в ЛНР заявили, что Республика готова провести обмен по другому принципу – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». Таким образом, украинской стороне будут переданы 19 человек, а в Республику должны вернуться – 107.

В отличие от предложения Владимира Зеленского этот план должен осуществиться в кратчайшие сроки. А вопрос обмена украинских моряков относится к компетенции России, а не республик Донбасса. И там есть свой счет в отношении задержанных на территории Украины россиян. Так что пан Зеленский смешал два не совсем совместимых списка.

ИСТОЧНИК KP.RU