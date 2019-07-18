До заключения перемирия осталось четыре дня: ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины открыли огонь по трем населенным пунктам ЛНР. Под обстрелы попало село Калиново-Борщеватое и районы Золотого-5 и Первомайска. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по следующим направлениям. В 11.15 из населенного пункта Попасная ВСУ открыли огонь по селу Калиново-Борщеватое. Следующие несколько часов обстрелов зафиксировано не было, — говорится в сообщении.
Для обстрела небольшого села на западе ЛНР, боевики использовали крупнокалиберный пулемет.
— В 17.55 из населенного пункта Золотое-4 в сторону Золотого-5 полетело две мины калибром 82 миллиметра. А в 20.00 вооруженные силы Украины открыли огонь по Первомайску. Всего было сделано 24 выстрела, использовались противотанковые и станковые гранатометы, — добавили в сообщении.
Информация о том, есть ли пострадавшие среди мирного населения или какие-либо разрушения, сейчас уточняется в представительстве Республики в СЦКК.
Напомним, что Республики Донбасса договорились с Украиной о заключении нового перемирия. 21 июля будет установлен новый бессрочный режим прекращения огня.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»