2019-07-18T08:19:53+03:00
Политика

До заключения перемирия осталось четыре дня: ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня

Под обстрел в ЛНР попали населенные пункты Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Первомайск
Екатерина Сорока
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Начало перемирия назначено на 0 часов 1 минуту 21 июля. Фото: tvzvezda.ruНачало перемирия назначено на 0 часов 1 минуту 21 июля. Фото: tvzvezda.ru
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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины открыли огонь по трем населенным пунктам ЛНР. Под обстрелы попало село Калиново-Борщеватое и районы Золотого-5 и Первомайска. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по следующим направлениям. В 11.15 из населенного пункта Попасная ВСУ открыли огонь по селу Калиново-Борщеватое. Следующие несколько часов обстрелов зафиксировано не было, — говорится в сообщении.

Для обстрела небольшого села на западе ЛНР, боевики использовали крупнокалиберный пулемет.

— В 17.55 из населенного пункта Золотое-4 в сторону Золотого-5 полетело две мины калибром 82 миллиметра. А в 20.00 вооруженные силы Украины открыли огонь по Первомайску. Всего было сделано 24 выстрела, использовались противотанковые и станковые гранатометы, — добавили в сообщении.

Информация о том, есть ли пострадавшие среди мирного населения или какие-либо разрушения, сейчас уточняется в представительстве Республики в СЦКК.

Напомним, что Республики Донбасса договорились с Украиной о заключении нового перемирия. 21 июля будет установлен новый бессрочный режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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