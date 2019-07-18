2019-07-18T00:29:23+03:00
Политика

ДНР и ЛНР призвали Украину срочно провести обмен пленными

Об этом заявила омбудсмен в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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До этого обмен пленными прошел 27 декабря 2017 годаДо этого обмен пленными прошел 27 декабря 2017 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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На встрече Трехсторонней контактной группы представители республик Донбасса призвали Украину провести обмен пленными в срочном порядке. Об этом заявила омбудсмен в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

- С этой инициативой мы обратились к господину Тони Фришу. Для «процессуальной очистки» этих людей Донецку нужно около месяца, украинская сторона обозначила срок в шесть недель, -сказала Дарья Васильевна.

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР, киевская сторона уже неоднократно нарушала процедуру обмена пленными, не выполняя ее в полном объеме или вовсе исключая из списка отдельных лиц. При этом ДНР не исключают любого формата поэтапного обмена пленными.

- В данный момент на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецкой стороной, в то время, как в Донецке находится 50 человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНР, - отметила Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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