ДНР и ЛНР призвали Украину срочно провести обмен пленными
На встрече Трехсторонней контактной группы представители республик Донбасса призвали Украину провести обмен пленными в срочном порядке. Об этом заявила омбудсмен в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
- С этой инициативой мы обратились к господину Тони Фришу. Для «процессуальной очистки» этих людей Донецку нужно около месяца, украинская сторона обозначила срок в шесть недель, -сказала Дарья Васильевна.
По словам уполномоченного по правам человека в ДНР, киевская сторона уже неоднократно нарушала процедуру обмена пленными, не выполняя ее в полном объеме или вовсе исключая из списка отдельных лиц. При этом ДНР не исключают любого формата поэтапного обмена пленными.
- В данный момент на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецкой стороной, в то время, как в Донецке находится 50 человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНР, - отметила Морозова.
ИСТОЧНИК KP.RU