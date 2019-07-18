Представителя ОБСЕ Тони Фриша допустят к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса

СЕГОДНЯ 00:21 2019-07-18T00:21:19+03:00

Тони Фриша (на фото слева) допустят в СИЗО Старобельска и Харькова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Представители Луганской Народной Республики настаивали на том, чтобы украинская сторона допустила представителя ОБСЕ Тони Фриша к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса. Киев согласился допустить наблюдателя в следственные изоляторы Старобельска и Харькова.

- По требованию ЛНР Украина наконец-то допустит Фриша в тюрьмы и СИЗО Харькова и Старобельска, где удерживается более 20 сторонников Республики, - говорит представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева. - После этого наблюдатель посетит также территорию Республики

Кроме этого, представители ЛНР и ДНР предложили в кратчайшие сроки провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

- При этом Республики Донбасса настояли на порядке обмена, при котором сторонам предоставляется время для «процессуальной очистки» удерживаемых лиц, - говорит Кобцева. - ЛНР и ДНР готовы осуществить такую «очистку» в течение, примерно, месяца, украинская сторона запросила около шести недель.

ИСТОЧНИК KP.RU