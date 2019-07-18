За две недели ВСУ выпустили по ДНР больше 50 тонн боеприпасов

СЕГОДНЯ 00:10 2019-07-18T00:10:42+03:00

За это время было выпущено 4731 боеприпасов Фото: Павел ХАНАРИН

Об этом сообщил в СЦЦК

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Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что за две недели Вооруженные силы Украины выпустили по Республике больше 50 тонн боеприпасов.

- В период между встречами в Минске, со 2 по 16 июля, зафиксировано 312 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 4731 боеприпасов, что составило 51,5 тонны, - заявил Якубов.

Он также сообщил, что за этот период в результате обстрелов в Республике были ранены четыре мирных жителя, еще один погиб.

- Кроме того, был поврежден 151 объект инфраструктуры и жилого фонда. Под огонь украинских орудий попадали окрестности Горловки и юг Республики, а также населенные пункты: Донецк (поселок шахты «Трудовская», «Вольво-центр», Александровка), Докучаевск, Ясиноватая, Васильевка, - сообщил Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU