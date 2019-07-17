2019-07-17T23:07:03+03:00
Политика

ЛНР и Украина совместно будут восстанавливать мост в Станице Луганской

Об этом стороны договорились в Минске
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: news247.com.uaФото: news247.com.ua
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На сегодняшних переговорах Контактной группы в Миске Украина согласилась на предложение ЛНР – ремонтировать мост в Станице Луганской совместными усилиями.

- Украинская сторона согласилась приступить к совместному ремонту разрушенного моста у Станицы Луганской, - об этом сообщил представитель России в Контактной группе Борис Грызлов. - Сегодня представители Киева и Луганска подтвердили необходимость восстановления моста в Станице Луганской и пришли к договоренности, что стороны одновременно начинают его ремонт.

Также сторонами принято обязательство, что мост будет использован только в гражданских целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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