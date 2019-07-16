2019-07-16T19:10:29+03:00
Политика

Главарь украинских неонацистов отдал приказ обстреливать Доломитное

Тем самым он нарушил указ президента Украины и командующего «ООС»
Екатерина Сорока
Поделиться:
Командование «ООС» скрывает от наблюдателей ОБСЕ запрещенное вооружение. Фото: ukrinform.uaКомандование «ООС» скрывает от наблюдателей ОБСЕ запрещенное вооружение. Фото: ukrinform.ua
Изменить размер текста:

В преддверии встречи Трехсторонней контактной группы боевикам националистического полка был отдан приказ обстреливать Доломитное. По данным разведки, этот приказ им отдал их бывший командир Билецкий. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Похоже, Билецкий действовал в своих интересах. Поскольку президент Украины и командующий «ООС», наоборот, неоднократно указывали на то, чтобы снизить интенсивность обстрелов. Из-за предстоящей встречи.

— Обращаемся к представителям международных наблюдателей пресечь подготовку к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки, — отметил Даниил Безсонов.

При этом нахождение националистов на передовой вполне объяснимо. Начальник пресс-службы рассказал, что в 92-й и 56-й бригаде ВСУ наблюдается низкая укомплектованность личного состава и полное отсутствие материального обеспечения. Чтобы усилить эти позиции командование решило обратиться за помощью к «украинским фашистам». Тем самым дав им полную свободу действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Где получить профессию, связанную с транспортной отраслью
Реформа медицины в ЛНР: Минздрав перенаправит деньги на профилактику заболеваний и их раннее выявление
ВСУ установили множество радиоэлектронных подавителей на Горловском и Мариупольском направлениях
Полицейские ДНР призывают жителей добровольно сдать оружие и боеприпасы
«Почта Донбасса» выдала больше 30 тысяч талонов на получение паспортов ДНР и РФ
ВСУ планируют провокации в районах работы сотрудников Красного Креста в Донбассе
ВСУ укомплектованы на 40 процентов
Небоевые потери ВСУ: пьяный боец ранил себя по неосторожности
В Донецке неработающий бизнес-центр "Северный" затопило грунтовыми водами
В Новоазовском районе из-за возгорания сухой травы пострадал мужчины
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия подтопления ТЦ «Северный» и подземного автопаркинга жилищно-торгового комплекса «Киевский» в Донецке
Военнослужащий ДНР погиб под огнем украинских боевиков
ВСУ обстреляли из гаубиц города и села ДНР
СБУ шантажом вербуют жителей ДНР на контрольно-пропускных пунктах
К вечеру 17 июля в четырех городах ЛНР возобновят водоснабжение
Солдаты ВСУ разбомбили свои позиции
ВСУ обстреляли ДНР из минометов и гаубиц
Жители ДНР и ЛНР смогут получить загранпаспорт в любом регионе России
В ДНР упростили порядок провоза товаров через границу с ЛНР
Жители Успенки перенесли иконы и утварь полуразрушенной церкви в помещение библиотеки
Погода в Луганске: 16 июля весь день будет лить дождь, иногда с грозой
Погода в Донецке: на 16 июля синоптики прогнозируют дождь с грозой в середине дня
Юные танцоры из Луганска завоевали пять побед на фестивале в Сочи
Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»