СЕГОДНЯ 19:10 2019-07-16T19:10:29+03:00

Тем самым он нарушил указ президента Украины и командующего «ООС»

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В преддверии встречи Трехсторонней контактной группы боевикам националистического полка был отдан приказ обстреливать Доломитное. По данным разведки, этот приказ им отдал их бывший командир Билецкий. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Похоже, Билецкий действовал в своих интересах. Поскольку президент Украины и командующий «ООС», наоборот, неоднократно указывали на то, чтобы снизить интенсивность обстрелов. Из-за предстоящей встречи.

— Обращаемся к представителям международных наблюдателей пресечь подготовку к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки, — отметил Даниил Безсонов.

При этом нахождение националистов на передовой вполне объяснимо. Начальник пресс-службы рассказал, что в 92-й и 56-й бригаде ВСУ наблюдается низкая укомплектованность личного состава и полное отсутствие материального обеспечения. Чтобы усилить эти позиции командование решило обратиться за помощью к «украинским фашистам». Тем самым дав им полную свободу действий.

ИСТОЧНИК KP.RU