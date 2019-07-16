2019-07-16T17:23:48+03:00
Общество

Полицейские ДНР призывают жителей добровольно сдать оружие и боеприпасы

В противном случае его нужно зарегистрировать до 30 сентября сего года
Екатерина Сорока
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За незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ к уголовной ответственности с начала текущего года было привлечено 7 человек. Фото: mvddnr.ruЗа незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ к уголовной ответственности с начала текущего года было привлечено 7 человек. Фото: mvddnr.ru
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Сотрудники Шахтерского городского отдела полиции призывают жителей Республики добровольно сдать незарегистрированное оружие или боеприпасы. В противном случае оно будет изъято сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— С начала текущего года сотрудниками полиции было изъято из незаконного оборота четыре пистолета, обрез, ружье, ручной противотанковый гранатомет, реактивный пехотный огнемет, три гранаты с запалами, детонаторы, 392 патрона различного калибра, — говорится в сообщении.

Также с января инспекторы разрешительной системы зарегистрировали 150 единиц боевого оружия. И только четыре из них были сданы добровольно.

Напомним, что Министерство внутренних дел продлило кампанию по регистрации боевого нарезного огнестрельного оружия до 30 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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