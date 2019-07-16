Небоевые потери ВСУ: пьяный боец ранил себя по неосторожности

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-16T15:29:13+03:00

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР

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Пьяный боец ВСУ в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» («ООС») нанес себе травмы из-за неосторожного обращения с оружием, еще одного в ходе ссоры ранили собутыльники. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Командование 14-й бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим второго механизированного батальона в населенном пункте Крымское. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения, – отметил он.

Осадчий уточнил, что «факт происшествия стал известен благодаря волонтеру, обнародовавшемут эти сведения в социальных сетях».

- В районе населенного пункта Луганское в результате ссоры, возникшей в ходе употребления спиртных напитков, пулевое ранение в руку получил военнослужащий второго батальона 30-й бригады ВСУ рядовой Романюк, – рассказал начальник пресс-службы.

- Командование бригады заявило, что данный военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР, – добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU