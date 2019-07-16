Небоевые потери ВСУ: пьяный боец ранил себя по неосторожности
Пьяный боец ВСУ в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» («ООС») нанес себе травмы из-за неосторожного обращения с оружием, еще одного в ходе ссоры ранили собутыльники. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Командование 14-й бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим второго механизированного батальона в населенном пункте Крымское. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения, – отметил он.
Осадчий уточнил, что «факт происшествия стал известен благодаря волонтеру, обнародовавшемут эти сведения в социальных сетях».
- В районе населенного пункта Луганское в результате ссоры, возникшей в ходе употребления спиртных напитков, пулевое ранение в руку получил военнослужащий второго батальона 30-й бригады ВСУ рядовой Романюк, – рассказал начальник пресс-службы.
- Командование бригады заявило, что данный военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР, – добавил он.
ИСТОЧНИК KP.RU