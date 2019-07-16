Солдаты ВСУ разбомбили свои позиции
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что при применении украинскими солдатами установки разминирования произошла оплошность – в результате была уничтожено укрепление.
- Боевики запустили снаряд из установки разминирования «УР-77» без тормозного каната, который нужен для правильной работы боеприпаса, - говорит Безсонов. - В процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих.
В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена.
- Трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести,- сообщил представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU