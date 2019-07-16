2019-07-16T13:14:04+03:00
Политика

Солдаты ВСУ разбомбили свои позиции

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: dontimes.newsФото: dontimes.news
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что при применении украинскими солдатами установки разминирования произошла оплошность – в результате была уничтожено укрепление.

- Боевики запустили снаряд из установки разминирования «УР-77» без тормозного каната, который нужен для правильной работы боеприпаса, - говорит Безсонов. - В процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих.

В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена.

- Трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести,- сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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