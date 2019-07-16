2019-07-16T14:10:42+03:00
Политика

ВСУ обстреляли из гаубиц города ит села ДНР

За сутки боевики выпустили 119 боеприпасов
Екатерина Сорока
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ВСУ использовали гаубицы калибром 122 миллиметров. Фото: news.dn.ua/newsВСУ использовали гаубицы калибром 122 миллиметров. Фото: news.dn.ua/news
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За прошедшие сутки украинские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гаубиц и другого вооружения населенные пункты Республики. Всего они истратили 119 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Александровка, Сигнальное, Коминтерново, Куликово, Ленинское, Заиченко, — говорится в сообщении руководителя Представительства ДНР в СЦКК.

Боевики обстреляли населенные пункты Республики в трех направлениях: Горловском, Донецком и Мариупольском. Для этого они использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие и гаубицы.

— Жертв среди мирных граждан, а так же повреждений жилого фонда и объектов инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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