Жители ДНР и ЛНР смогут получить загранпаспорт в любом регионе России
Жители Донбасских Республик, которые уже получили российские паспорта, могут подать документы для оформления загранпаспорта в любом регионе России. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Российской Федерации.
— Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации, — рассказали в МВД РФ.
Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспорта РФ жителям Донбасских Республик. После чего в селах Покровское и Новошахтинское начался прием документов жителей из ДНР и ЛНР, которые хотят получить российское гражданство.
В начале месяца стало известно, что паспорт Российской Федерации получили уже больше двух тысяч жителей ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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