2019-07-16T12:14:58+03:00
Политика

Жители ДНР и ЛНР смогут получить загранпаспорт в любом регионе России

Получить загранпаспорт можно только при наличии внутреннего паспорта России
Екатерина Сорока
Поделиться:
В ДНР работает горячая линия по вопросам оформления российского гражданства. Фото: riavrn.ruВ ДНР работает горячая линия по вопросам оформления российского гражданства. Фото: riavrn.ru
Изменить размер текста:

Жители Донбасских Республик, которые уже получили российские паспорта, могут подать документы для оформления загранпаспорта в любом регионе России. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Российской Федерации.

— Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации, — рассказали в МВД РФ.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспорта РФ жителям Донбасских Республик. После чего в селах Покровское и Новошахтинское начался прием документов жителей из ДНР и ЛНР, которые хотят получить российское гражданство.

В начале месяца стало известно, что паспорт Российской Федерации получили уже больше двух тысяч жителей ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Российские паспорта для жителей Донбасса»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ обстреляли ДНР из минометов и гаубиц
В ДНР упростили порядок провоза товаров через границу с ЛНР
Жители Успенки перенесли иконы и утварь полуразрушенной церкви в помещение библиотеки
Погода в Луганске: 16 июля весь день будет лить дождь, иногда с грозой
Погода в Донецке: на 16 июля синоптики прогнозируют дождь с грозой в середине дня
Юные танцоры из Луганска завоевали пять побед на фестивале в Сочи
Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ разбудили дончан массированным обстрелом
На День города в Луганске установят три новые кованные скульптуры
19 июля в Алчевске выступят Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна»
ВСУ готовит в Станице Луганской провокации
Выступления, мастер-классы и настоящий бал: как школа-студия «Перспектива» стала лауреатом Международного фестиваля «Театральная вольница»
В Снежном почтили память жертв авиаудара ВСУ, нанесенного ими в 2014 году
В ДНР проведут перепись населения
Глава ДНР поручил силовым ведомствам усилить меры по противодействию украинским ДРГ
Перед встречей контактной группы в Минске, ВСУ готовят провокации
Упрощен порядок пересечения границы для граждан ДНР, выезжающих для получения российских паспортов
С завтрашнего в некоторые районы города будет сокращена подача воды
Поступил сигнал о минировании КПВВ "Майорское": люди были эвакуированы
В ЛНР заработал он-лайн сервис «очереди в пункте пропуска»
В Енакиево при обрушении балкона погиб мужчина
Обстрелы ДНР: За минувшие сутки армия Украины выпустила по ДНР 294 боеприпаса
Дети из ДНР отправились на отдых в рязанский санаторий
Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе
Погода в Донецке на день: После обеда будет облачно. +12+26
Погода в Луганске 15 июля: местами пройдет кратковременный дождь
Генштаб ВСУ пытается провернуть махинацию с подтасовкой результатов на парламентских выборах на Украине