2019-07-15T19:17:43+03:00
Политика

ВСУ готовит в Станице Луганской провокации

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: radio.vesti-ukr.comФото: radio.vesti-ukr.com
Изменить размер текста:

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 17 июля, Вооруженные силы Украины готовят провокации в Станице Луганской.

- По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», командование 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ведет активную подготовку к провокационным действиям с целью возвращения на ранее занимаемые позиции в районе Станицы Луганской, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий отметил, что разведкой НМ ЛНР выявлено размещение расчетов противотанковых ракетных комплексов на переднем крае в зоне ответственности второго батальона 25-й бригады

- Совершение провокаций в преддверие Минской встречи - общепринятая практика в ВСУ, - подчеркнул Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выступления, мастер-классы и настоящий бал: как школа-студия «Перспектива» стала лауреатом Международного фестиваля «Театральная вольница»
В Снежном почтили память жертв авиаудара ВСУ, нанесенного ими в 2014 году
В ДНР проведут перепись населения
Глава ДНР поручил силовым ведомствам усилить меры по противодействию украинским ДРГ
Перед встречей контактной группы в Минске, ВСУ готовят провокации
Упрощен порядок пересечения границы для граждан ДНР, выезжающих для получения российских паспортов
С завтрашнего в некоторые районы города будет сокращена подача воды
Поступил сигнал о минировании КПВВ "Майорское": люди были эвакуированы
В ЛНР заработал он-лайн сервис «очереди в пункте пропуска»
В Енакиево при обрушении балкона погиб мужчина
Обстрелы ДНР: За минувшие сутки армия Украины выпустила по ДНР 294 боеприпаса
Дети из ДНР отправились на отдых в рязанский санаторий
Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе
Погода в Донецке на день: После обеда будет облачно. +12+26
Погода в Луганске 15 июля: местами пройдет кратковременный дождь
Генштаб ВСУ пытается провернуть махинацию с подтасовкой результатов на парламентских выборах на Украине