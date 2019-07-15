ВСУ готовит в Станице Луганской провокации

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-15T19:17:43+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 17 июля, Вооруженные силы Украины готовят провокации в Станице Луганской.

- По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», командование 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ведет активную подготовку к провокационным действиям с целью возвращения на ранее занимаемые позиции в районе Станицы Луганской, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий отметил, что разведкой НМ ЛНР выявлено размещение расчетов противотанковых ракетных комплексов на переднем крае в зоне ответственности второго батальона 25-й бригады

- Совершение провокаций в преддверие Минской встречи - общепринятая практика в ВСУ, - подчеркнул Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU