СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-14T18:20:20+03:00

Может хоть там они ответят за убийства дончан? Фото: korrespondent.net

Почему-то после всего сделанного не живется им долго и счастливо у себя на родине

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Бумеранг не всегда находит убийц сразу, иногда он прилетает с опозданием, но все же настигает всегда. В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Федоришин с позывным «Швед». Об этом сообщили представители экстремистской организации.

Отмечается, что Федоришин был активистом так называемой «революции достоинства», «майдана», боевиком и ветераном националистов. Даже расстреливать мирных жителей ДНР и ЛНР минимум до 2016 года, Федоришин не был насильно мобилизован, а делал это, исходя из идейных «принципов».

- Крайний раз в Авдеевке в районе Крутой Балки получил травму колена. Лечился в Львовском госпитале в Винниках. Начался гнойный артрит коленного сустава, перенес операцию, начал ходить, поправляться, — сообщили в организации националистов.

До этого, 11 июля, в военном госпитале Киева от ранений, полученных накануне в Донбассе, скончался украинский боевик, так называемый «киборг», старший сержант 74-й ОРМБ Колодяжный.

Еще ранее также в нэньке скончался украинский нацист, боевик карательного батальона «ОУН»* с позывным «Казак». Скончавшийся каратель участвовал в боевых действиях против жителей Донбасса в селе Крымское Новоайдарского района (ЛНР).

Хочется надеяться, что хотя бы там они заплатят за все муки, которые причинили жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU