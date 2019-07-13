Как украинские силовики «зачищают» Станицу Луганскую от пособников «сепаратистов»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-13T16:00:35+03:00

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Украинские военные совместно с правоохранителями активизировали поиск «сепаратистов» в Станице Луганской. Об этом в ЛИЦ заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Он констатировал, что, несмотря на неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о его готовности к диалогу, силовые структуры Украины продолжают подвергать репрессиям мирное население подконтрольных ВСУ территорий Донбасса.

- Так, по данным нашей разведки, стало известно, что в Станице Луганской проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления якобы причастных лиц в пособничестве «сепаратистам» для последующего их обвинения в госизмене, - сообщил Филипоненко.

- Двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций для защиты своих гражданских прав. Эта информация также передана в следственные органы и в администрацию президента Украины, - рассказал он.

Ранее Народная милиция ЛНР призвала жителей Луганщины не поддаваться на угрозы со стороны СБУ, распространяющей листовки с напоминанием об уголовной ответственности за так называемый «бытовой сепаратизм».

ИСТОЧНИК KP.RU