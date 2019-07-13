Юные спортсмены из ДНР участвуют в Международных детских спортивных играх в Уфе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-13T12:47:46+03:00

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Лучшие спортсмены ДНР в пяти видах спорта: футбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание и пляжный волейбол сейчас находится на 53-х Международных детских спортивных играх в Уфе (Республика Башкортостан). Об этом рассказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В первый день состоялась встреча делегации Донецкой Народной Республики с министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Русланом Хабибовым, затем ребята побывали на нескольких спортивных объектах - конно-спортивной базе и теннисных кортах Уфы, а вечером стали свидетелями торжественного открытия 53-их Международных детских спортивных игр, - сообщили в министерстве.

Также спортивная делегация Республики посетила с экскурсией Лимонарий, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», соревнования по пляжному волейболу, дзюдо, плаванию, скалолазанию и легкой атлетике.

Напомним, что с 9 по 14 июля в Уфе при поддержке Международного олимпийского комитета проходит большое спортивное событие – 53–и летние Международные детские игры, в которых принимают участие больше 1000 юных спортсменов из 29 стран мира. Юные спортсмены будут состязаться в девяти олимпийских видах спорта: легкой атлетике, плавании, фехтовании, греко-римской борьбе, дзюдо, мини-футболе, баскетболе 3х3, пляжном волейболе и скалолазании.

ИСТОЧНИК KP.RU