Как на украинском телевидении рождаются фейки о войне в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:35 2019-07-12T20:35:18+03:00

Война в Донбассе должна выглядеть на украинском телевидении только в двух цветах. Фото: blackseatv.com

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- Материала необходимо сделать на несколько выпусков – недели на 2-3. Такую получили задачу. Перед отправкой редакторы указали, что наше дело – только снимать и брать интервью у солдат и офицеров по четко установленным вопросам. Сказали – вояки все сами сделают, нам только снимать. Вот такая она у нас – «свободная журналистика», - сообщил на Горячую линию правоохранительных органов ДНР корреспондент одного из украинских телеканалов, который в составе съемочной группы работал в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в период с 22 по 30 июня.

Корреспондент пояснил, съемочная группа его телеканала, а также представители украинских телеканалов «1+1» и «5 канал» работали в указанный период в разных местах дисклокации подразделений, входящих в оперативно-тактическую группировку украинских войск «Восток» (зона ответственности – Донецкое и Горловское направления).

Перед отправкой в зону ООС редакторы на установочных совещаниях поставили задачи по дискредитации подразделений Донецкой Народной Республики. Журналисты получили указания по взаимодействию с представителями бригад ВСУ, которые ответственны за организацию постановочных обстрелов с демонстрацией якобы «обстрелов Народной милиции ДНР».

Полученная от украинского журналиста информация была принята к сведению. Данные информатора не разглашаются в целях его безопасности.

Кстати, недавно жители Авдеевки подали коллективную жалобу на работу журналистов украинских телеканалов «1+1», «ТСН Тиждень», «5 канал». Мол, журналисты откровенно нарушают профессиональную этику и задают пропагандистские вопросы.

Жители прифронтового города, расположенного на контролируемой Киевом территории, позвонили на горячую линию МВД ЛНР и привели в пример несколько вопросов, которые им задавали украинские репортеры:

— Сколько раз в день по вам стреляют российские террористы? (имеется в виду Народная милиция ДНР. – Авт.)

— Когда террористы начинают обстрелы, отвечают ли украинские войска?

— Должны ли проводиться переговоры с российскими террористами?

Люди сообщили, что при попытке рассказать реальную обстановку на линии фронта, операторы выключают камеры и убирают микрофоны. То же самое происходит после просьбы не называть военнослужащих ДНР «террористами».

ИСТОЧНИК KP.RU