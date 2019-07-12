«Доснималась порчи на 11 лет тюрьмы»: В Луганске вынесли приговор мошеннице

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-12T20:01:55+03:00

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР

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В Луганске вынесли приговор мошеннице, которая под предлогом снятия порчи обирала горожан до ниток. За эти преступления женщина проведет в тюрьме 11 лет.

- Осужденная вместе с другими лицами совершала хищения в 2016-2018 годах, - рассказывают в Генеральной прокуратуре ЛНР. - Под предлогом якобы имеющейся на потерпевших и их близких порчи, от которой им грозит наступление скорой смерти, она убеждала передать ей денежные средства и драгоценные изделия для проведения «обряда», которые позже обещала вернуть.

Осужденная не согласилась с приговором суда и подала апелляционную жалобу.

- Апелляционная коллегия Верховного суда ЛНР, проверив доводы осужденной, изложенные в апелляционной жалобе, выслушав позицию государственного обвинителя, который возражал против удовлетворения апелляционной жалобы осужденной, определила: приговор Жовтневого районного суда города Луганска в отношении осужденной оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, - отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU