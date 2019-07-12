Присланное из США на Украину вооружение оказалось бракованным

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-12T19:28:54+03:00

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что оборонному ведомству Республики стало известно об очередной крупной партии военной техники, поставленной Украине американскими партнерами.

- Так, в начале июня этого года в зону «ООС» было доставлено 200 приборов ночного видения AN/PVS-14 производства США, но уже спустя две недели практически вся партия была возвращена на харьковский завод «Хартрон-Плант». Как выяснилось, приборы были доставлены в войска в неисправном виде, - рассказал Осадчий.

Поэтому ВСУ вынуждены закупать китайские запчасти и своими силами ремонтировать крупную партию неисправных приборов ночного видения.

- Факт брака американский поставщик отрицает, настаивая на том, что приборы были переданы в исправном состоянии, - говорит представитель оборонного ведомства. - В связи с этим украинская армия вынуждена своими силами производить их ремонт за свой счет на харьковском заводе, при этом закупив для ремонта китайские аналоги.

ИСТОЧНИК KP.RU