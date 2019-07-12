Житель Ждановки украл 300 метров кабеля электросвязи

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-12T17:48:57+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР [видео]

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Житель Ждановки на протяжении долгого времени воровал на предприятии «Углетелеком» кабель электросвязи. Всего мужчина украл 300 метров провода.

- Стражи порядка в кратчайшие сроки установили и задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый 39-летний местный житель, который в течение нескольких месяцев зарабатывал на жизнь посредством хищения и последующей продажи кабеля, - сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

Подозреваемый взбирался на столбы и деревья, ножом и плоскогубцами отрезал кабель на воздушных линиях объектов линейно-кабельных сооружений электросвязи города.

- Мужчина причинил предприятию материальный ущерб на сумму более 33 000 рублей, - Злоумышленник привел в негодность объекты жизнеобеспечения и оставил город без доступа к интернету и телефонной связи, - говорят в МВД Республики.

Правоохранители раскрыли серию краж в Ждановке.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грози три года лишения свободы.

- В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) и ч. 1 ст. 246 УК ДНР (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Санкция указанных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с выплатой внушительного штрафа, - сообщил старший следователь СО Кировского ГО МВД ДНР Александр Калиневич.

ИСТОЧНИК KP.RU