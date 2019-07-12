В ВСУ растут небоевые потери

12 Июль 21:24 2019-07-12T21:24:54+03:00

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что постоянный рост числа небоевых потерь стал причиной неукомплектованности одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой «ООС».

- Согласно данным от нашего источника, в 30-й бригаде ВСУ существует серьезная проблема крайне низкого уровня укомплектованности. На сегодняшний день она составляет 64 и 47 процентов офицерского и рядового состава соответственно, - сообщил Осадчий.

Представитель оборонного ведомства отметил, что «дисциплина, материальное обеспечение и морально-психологическое состояние военнослужащих 30-й бригады ВСУ находятся на критически низком уровне, о чем командованию соединения хорошо известно.

- В частности, возросшее в июне количество случаев небоевых потерь – 10, дезертирства – 23 и суицидов – пять вынудило командира бригады (полковника Ивана) Гараза обратиться к командующему "ООС" с просьбой направить в бригаду группу психологов из штаба «ООС» для работы с офицерским составом, поскольку 18 офицеров бригады изъявили желание уйти из вооруженных сил, о чем написали соответствующие рапорта, - рассказал Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU