ВСУ обстреляли Коминтерново. Повреждено здание Дома культуры

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-12T12:21:55+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные формирования Украины обстреляли утром село Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР.

- В 05.35 Вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь со стороны населенного пункта Талаковка в направлении села Коминтерново, было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрела зафиксировано повреждение здания дома культуры по улице Ахматовой, 27.

- Жертв среди мирных граждан не зафиксировано. Более подробная информация уточняется, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU