Из-за обстрелов ВСУ повреждены дома и погиб один мирный житель

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-12T10:43:58+03:00

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За прошедшие сутки украинские боевики 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за их действий погибла пенсионерка. Осколок от мины попал ей в сердце. Из-за чего она скончалась на месте.

Также из-за обстрелов были разрушены и повреждены 28 жилых дома. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались Доломитное, Горловка (поселок шахты имени Гагарина и поселок шахты имени Изотова), Зайцево, Гольмовский, Донецк (аэропорт, Вольво-центр, поселок шахты «Трудовская»), Спартак, Жабичево, Докучаевск, Васильевка, Каштановое, Сигнальное, Старомихайловка, Луково, Ленинское, Новая Марьевка, Нововыбоево, Коминтерново, Саханка, Сосновское, Ленинское, — говорится в сообщении.

Всего боевики истратили 412 единиц боеприпасов к вооружению, которое запрещено Минскими соглашениями. Они использовали минометы, гаубицы, пушки БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU