2019-07-11T17:43:04+03:00
Политика

Детонация 152-миллиметрового снаряда под Мариуполем: двое украинских военнослужащих погибли, трое ранены

Такие данные разведки ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Детонация 152-миллиметрового снаряда под Мариуполем. Фото: lg-news.netДетонация 152-миллиметрового снаряда под Мариуполем. Фото: lg-news.net
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Двое украинских военнослужащих погибли, еще трое пострадали в результате детонации артиллерийских снарядов под Мариуполем. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- По полученным данным от наших источников, вчера, во время выполнения выгрузки артиллерийских снарядов калибра 152-миллиметра и не соблюдения требований техники безопасности, произошла детонация снарядов, - сказал Безсонов.

По его словам, в результате подрыва командир артиллерийского дивизиона подполковник Минин и гранатометчик второй артиллерийской батареи 406-й артиллерийской бригады погибли на месте, еще трое украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и ожогами доставлены в госпиталь Мариуполя. Пострадал и автомобиль КрАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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