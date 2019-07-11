Детонация 152-миллиметрового снаряда под Мариуполем: двое украинских военнослужащих погибли, трое ранены
Двое украинских военнослужащих погибли, еще трое пострадали в результате детонации артиллерийских снарядов под Мариуполем. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- По полученным данным от наших источников, вчера, во время выполнения выгрузки артиллерийских снарядов калибра 152-миллиметра и не соблюдения требований техники безопасности, произошла детонация снарядов, - сказал Безсонов.
По его словам, в результате подрыва командир артиллерийского дивизиона подполковник Минин и гранатометчик второй артиллерийской батареи 406-й артиллерийской бригады погибли на месте, еще трое украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и ожогами доставлены в госпиталь Мариуполя. Пострадал и автомобиль КрАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU