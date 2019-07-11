Имеют ли право кассиры в супермаркетах требовать мелочь с покупателей
В Инспекции по защите прав потребителей Донецкой Народной Республики объясняют, что продавцы не имеют права требовать мелочь с покупателей. По закону администрация магазина должна обеспечивать кассы своего предприятия разменной монетой.
- Продавцу или кассиру запрещено отказывать покупателю в обслуживании, если у того нет монет для расчета, - поясняет «Комсомолке» начальник юридического отдела Инспекции по защите прав потребителей Артем Тельный. – Что же касается грубости в общении с клиентом – это и вовсе неприемлемо.
Если сотрудники магазина «перегибают палку», покупатель имеет полное право потребовать книгу жалоб и оставить там заявление.
- Максимум, что мы можем сделать, – провести профилактическую беседу при проверке, - рассказывает Артем Александрович. - Это в любом случае негативно скажется на репутации магазина. Но штраф за низкую культуру общения, увы, не предусмотрен.
ИСТОЧНИК KP.RU