Имеют ли право кассиры в супермаркетах требовать мелочь с покупателей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-11T13:50:38+03:00

На этот вопрос «Комсомолке» ответил начальник юридического отдела Инспекции по защите прав потребителей Артем Тельный

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В Инспекции по защите прав потребителей Донецкой Народной Республики объясняют, что продавцы не имеют права требовать мелочь с покупателей. По закону администрация магазина должна обеспечивать кассы своего предприятия разменной монетой.

- Продавцу или кассиру запрещено отказывать покупателю в обслуживании, если у того нет монет для расчета, - поясняет «Комсомолке» начальник юридического отдела Инспекции по защите прав потребителей Артем Тельный. – Что же касается грубости в общении с клиентом – это и вовсе неприемлемо.

Если сотрудники магазина «перегибают палку», покупатель имеет полное право потребовать книгу жалоб и оставить там заявление.

- Максимум, что мы можем сделать, – провести профилактическую беседу при проверке, - рассказывает Артем Александрович. - Это в любом случае негативно скажется на репутации магазина. Но штраф за низкую культуру общения, увы, не предусмотрен.

ИСТОЧНИК KP.RU