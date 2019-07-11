2019-07-11T11:32:33+03:00
Общество

В ДНР начала работу горячая линия по вопросам оформления гражданства РФ

Горячая линия будет работать с понедельника по субботу
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В ДНР ввели горячую линию по вопросам гражданства. ФОТО: МСВ ДНР ввели горячую линию по вопросам гражданства. ФОТО: МС
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В ДНР продолжается ажиотаж по поводу получения российского гражданства. Уже введена электронная очередь, по которой можно зарегистрироваться на прием в миграционную службу. А теперь появилась и горячая линия, о которой жители просили давно. При подаче в МС пакета документов в граждан ДНР возникает немало проблем - нет перевода, либо неправильно сделана ксерокопия и т.д. Документы возвращают назад и нужно снова занимать очередь.

11 июля стало известно, что Министерством связи ДНР совместно с ГП «РОС» запущен в работу консультационный центр с телефонами горячей линии.

По указанным телефонам в режиме с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу можно получить ответы на вопросы касательно приёма гражданства Российской Федерации.

Телефон горячей линии по вопросам оформления гражданства РФ : 071 099 49 49

или 494 (бесплатно с номеров оператора «Феникс»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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