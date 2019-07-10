2019-07-10T15:37:34+03:00
Всё о наших пенсиях

В ДНР на один процент увеличили пенсию для людей со сверхнормативным стажем

С первого июля минимальная пенсия в ДНР составляет четыре тысячи рублей
Екатерина Сорока
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На учете у ведомства для перерасчета стоит уже 550 тысяч пенсионеров. Фото: vsednr.ruНа учете у ведомства для перерасчета стоит уже 550 тысяч пенсионеров. Фото: vsednr.ru
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В Пенсионном фонде ДНР сделали перерасчет пенсии для людей, который имеют сверхнормативный стаж работы. Теперь за каждый год переработки они получают дополнительно 40 рублей к совей минимальной пенсии. Об этом рассказала председатель Пенсионного фонда Галина Сайгайдакова.

— Цена одного года сверхнормативного стажа 40 рублей. Привожу в качестве примера: женщина вышла на пенсию в 1993 году. Страховой стаж ее составляет 35 лет. Для тех пенсионеров, которые вышли на пенсию до октября 2011 года, сверхнормативный стаж считался от 20 лет для женщин, для мужчин – от 25 лет. Значит – 35 минус 20 – 15 лет у нее сверхнормативного стажа. Получала она до июля минимальную пенсионную выплату – 3 тысячи 194 рубля 40 копеек. Разница между 4 тысячами – 805 рублей 60 копеек и доплата за сверхнормативный стаж – 15 лет умножить на 40 равно 600 рублей. На сегодняшний момент ее пенсионная выплата составляет 4 тысячи 600 рублей, — объяснила весь процесс перерасчета председатель Пенсионного фонда.

Для пенсионеров, которые вышли на пенсию после октября 2011 года, расчет сверхнормативного стажа идет по-другому. Для женщин стаж работы сверхнормы начинается от 30 лет, для мужчин – от 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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