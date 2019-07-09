Готовят провокацию: у Станицы Луганской продолжают находиться десантники из 25-й бригады ВСУ
- Несмотря на состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, на данном участке продолжают находиться военнослужащие из состава 25-й бригады ВСУ, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Факты присутствия украинских военнослужащих в демилитаризованной зоне также подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ.
Филипоненко предположил, что возможной причиной присутствия украинских военнослужащих в районе разведения является выполнение ими ранее отданного командующим десантно-штурмовыми войсками генералом Михаилом Забродским комбригу полковнику Олегу Зенченко приказа о подготовке провокаций и создания прецедента для последующего возврата подразделений на ранее занимаемые позиции.
Тем временем, за последние две недели специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ увеличила присутствие на участке разведения.
- СММ ОБСЕ интенсивно следит за ситуацией в области безопасности в районе разъединения Станица Луганская. Присутствие миссии дополнено беспилотными летательными аппаратами и статическими камерами, одна из которых была недавно установлена в этом районе, – отметили в миссии.
ИСТОЧНИК KP.RU