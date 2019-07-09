2019-07-09T17:31:37+03:00
Политика

Готовят провокацию: у Станицы Луганской продолжают находиться десантники из 25-й бригады ВСУ

Это зафиксировали наблюдатели ОБСЕ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Десантники из 25-й бригады в любой момент могут спровоцировать обострение у Станицы Луганской. Фото: tourdnepr.comДесантники из 25-й бригады в любой момент могут спровоцировать обострение у Станицы Луганской. Фото: tourdnepr.com
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- Несмотря на состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, на данном участке продолжают находиться военнослужащие из состава 25-й бригады ВСУ, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Факты присутствия украинских военнослужащих в демилитаризованной зоне также подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ.

Филипоненко предположил, что возможной причиной присутствия украинских военнослужащих в районе разведения является выполнение ими ранее отданного командующим десантно-штурмовыми войсками генералом Михаилом Забродским комбригу полковнику Олегу Зенченко приказа о подготовке провокаций и создания прецедента для последующего возврата подразделений на ранее занимаемые позиции.

Тем временем, за последние две недели специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ увеличила присутствие на участке разведения.

- СММ ОБСЕ интенсивно следит за ситуацией в области безопасности в районе разъединения Станица Луганская. Присутствие миссии дополнено беспилотными летательными аппаратами и статическими камерами, одна из которых была недавно установлена в этом районе, – отметили в миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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