Киев запретил отключать электроэнергию «Воде Донбасса»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-09T11:49:40+03:00

Водоводы в зоне боевых действий в Донбассе постоянно получают повреждения от обстрелов. voda.dn.ua

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От правительства незалежной давно ждали этого решения. Для решения проблемы президент Владимир Зеленский даже собирал Совет нацбезопасности и обороны. И вот, наконец, премьер-министр Владимир Гройсман дал ход важному документу. Кабинет министров принял постановление №570 от 5.07.2019 г., которым внес изменения в некоторые постановления КМ, касающихся деятельности КП «Вода Донбасса».

В соответствии с документом, на время проведения ООС (операции объединенных сил) в отношении коммунального предприятия никакие меры по ограничению и отключению электроснабжения не применяются.

Правительство поручило Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с «Укринтерэнерго» принять меры по реструктуризации задолженности за электрическую энергию КП «Вода Донбасса». Договор реструктуризации предлагается заключить до 17 июля.

Также Кабинет министров рекомендует определить источники финансирования при оплате текущего потребления электроэнергии КП «Компания «Вода Донбасса».

Напомним, что отключение от электроснабжения «Воды Донбасса» за долги могло привести к гуманитарной катастрофе. Без воды остались бы полтора миллиона жителей по обе стороны линии разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU