2019-07-09T11:49:40+03:00
Политика

Киев запретил отключать электроэнергию «Воде Донбасса»

Из-за отключений могли остаться без воды полтора миллиона жителей региона
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Водоводы в зоне боевых действий в Донбассе постоянно получают повреждения от обстрелов. voda.dn.uaВодоводы в зоне боевых действий в Донбассе постоянно получают повреждения от обстрелов. voda.dn.ua
Изменить размер текста:

От правительства незалежной давно ждали этого решения. Для решения проблемы президент Владимир Зеленский даже собирал Совет нацбезопасности и обороны. И вот, наконец, премьер-министр Владимир Гройсман дал ход важному документу. Кабинет министров принял постановление №570 от 5.07.2019 г., которым внес изменения в некоторые постановления КМ, касающихся деятельности КП «Вода Донбасса».

В соответствии с документом, на время проведения ООС (операции объединенных сил) в отношении коммунального предприятия никакие меры по ограничению и отключению электроснабжения не применяются.

Правительство поручило Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с «Укринтерэнерго» принять меры по реструктуризации задолженности за электрическую энергию КП «Вода Донбасса». Договор реструктуризации предлагается заключить до 17 июля.

Также Кабинет министров рекомендует определить источники финансирования при оплате текущего потребления электроэнергии КП «Компания «Вода Донбасса».

Напомним, что отключение от электроснабжения «Воды Донбасса» за долги могло привести к гуманитарной катастрофе. Без воды остались бы полтора миллиона жителей по обе стороны линии разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинская армия обстреляла Донецк, Горловку, Ясиноватую и села на юге ДНР
В ДНР рассмотрят вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги
Зеленского попросили восстановить транспортное сообщение с Донбассом и Крымом
В Седово на юге ДНР за два дня утонули двое мужчин
Зеленский хочет изменить норму о 60 днях для пенсионеров из республик Донбасса
Украинская армия обстреляла на территории ЛНР Калиновку, Желобок и Лозовое
Сегодня утром ВСУ обстреляли крупнокалиберными снарядами курортный поселок на юге ДНР
Погода на день в Луганске: 9 июля будет до 28 градуса тепла, без существенных осадков
Погода на день в Донецке: 9 июля будет нежарко - до 25 градусов
В Луганске пройдет трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе»
ВСУ установили около жилых домов в Попасной артиллерийские установки «Акация»
В ЛНР временно запретили вывозить сельскохозяйственные культуры
Ребята из ДНР примут участие в Международных детских спортивных играх
ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске
Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить обстановку в Донбассе