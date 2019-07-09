В Седово на юге ДНР за два дня утонули двое мужчин

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-09T10:12:54+03:00

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Многие жители ДНР и ЛНР вынуждены ехать только в Седово, чтобы отдохнуть на море. Но купание в воде не всегда безопасно. В куротном поселке только за два дня утонули двое мужчин.

7 июля в поселке Седово отдыхающие извлекли из воды на берег тело мужчины. Инцидент произошел на пляже в районе пансионата «Гелиос». Анкетные данные погибшего устанавливаются. Об этом сообщили вчера в пресс-центре МЧС ДНР. А сегодня поступила информация о новой трагедии.

- 8 июля в поселке Седово водолазы республиканского спасательного центра извлекли на берег тело мужчины 1966 года рождения, жителя г. Донецка, - говорится в сообщении МЧС. – происшествие случилось в море рядом с пляжем, который находится в районе пансионата «Чайка». Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Между тем. Гибнут люди не только в море. В Торезе 7 июля по улице Ульянова в пруду-отстойнике № 11 утонул мужчина 1980 года рождения. А днем ранее в Енакиево на водоеме тоже погиб мужчина. А вот на Кальмиусском водохранилище в Донецке сотрудникам МЧС ДНР удалось спасли мужчину, который перевернулся на байдарке.

ИСТОЧНИК KP.RU