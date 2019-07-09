Сегодня утром ВСУ обстреляли крупнокалиберными снарядами курортный поселок на юге ДНР
За полчаса по Безыменному, расположенному на берегу Азовского моря, выпущено 25 снарядов калибром 152 миллиметров
Украинская армия обстреляла Безыменное из 152-миллиметровых гаубиц. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Украинская армия не прекращает обстрелы территории ДНР ни ночью, ни утром, ни днем. Сегодня утром «досталось» приморскому поселку Безыменное. И это в разгар курортного сезона. Также ВСУ обстреляли из артиллерии село Ленинское на юге ДНР.
В представительстве ДНР с СЦКК рассказали, когда и по каким направлениям были зафиксированы эти обстрелы:
- 05.35-06.05 – н.п. Водяное - н.п. Безыменное, выпущено 25 снарядов калибром 152 мм;
- 06.05-06.35 – н.п. Лебединское - н.п. Ленинское, выпущено 23 снаряда калибром 122 мм.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU