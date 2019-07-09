2019-07-09T08:01:37+03:00
Политика

Сегодня утром ВСУ обстреляли крупнокалиберными снарядами курортный поселок на юге ДНР

За полчаса по Безыменному, расположенному на берегу Азовского моря, выпущено 25 снарядов калибром 152 миллиметров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия обстреляла Безыменное из 152-миллиметровых гаубиц. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинская армия обстреляла Безыменное из 152-миллиметровых гаубиц. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Украинская армия не прекращает обстрелы территории ДНР ни ночью, ни утром, ни днем. Сегодня утром «досталось» приморскому поселку Безыменное. И это в разгар курортного сезона. Также ВСУ обстреляли из артиллерии село Ленинское на юге ДНР.

В представительстве ДНР с СЦКК рассказали, когда и по каким направлениям были зафиксированы эти обстрелы:

- 05.35-06.05 – н.п. Водяное - н.п. Безыменное, выпущено 25 снарядов калибром 152 мм;

- 06.05-06.35 – н.п. Лебединское - н.п. Ленинское, выпущено 23 снаряда калибром 122 мм.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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