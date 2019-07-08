2019-07-08T16:51:12+03:00
Политика

Комбриг ВСУ в Донбассе продал военное имущество на два миллиона долларов

Виновным в расхищении военного имущества считают командира 57-й бригады Мишанчука
Екатерина Сорока
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За прошедшую неделю ВСУ выпустили больше 3100 боеприпасов по населенным пунктам ДНР. Фото: bbc.comЗа прошедшую неделю ВСУ выпустили больше 3100 боеприпасов по населенным пунктам ДНР. Фото: bbc.com
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По сведениям официального представителя Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова командир 57-й бригады ВСУ в Донбассе Мишанчук вывел свой подпольный бизнес по продаже вооружения на новый уровень. Теперь его обвиняют в расхищении военного имущества на сумму 50 миллионов гривен (почти два миллиона долларов США).

— Не смотря на произведенные президентом Украины Владимиром Зеленским перестановки в руководящем составе Министерства обороны, положение дел с коррупционной и преступной деятельностью среди рядового и командного состава ВСУ находящихся в зоне «ООС» осталось без изменений, — говорится в сообщении Даниила Безсонова.

Также Безсонов добавил, что в 57-й бригаде сейчас находится инспекция министерства обороны. Они проводят проверку вооружения и военного имущества бригады.

Замять отчет о проведенной проверке не получиться, потому что дальше он будет отправлен напрямую президенту Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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