2019-07-07T15:50:19+03:00
Политика

В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин

Такие данные источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ продолжают беспорядочно минировать. Фото: gorlovka-news.suВСУ продолжают беспорядочно минировать. Фото: gorlovka-news.su
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Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», за истекшие сутки в одном из батальонов 14-й бригады погибли три военнослужащих. Инцидент произошел во время выполнения работ по установке противотанковых мин в районе Кряковки, украинские боевики пренебрегли элементарными требованиями безопасности, - рассказал Филипоненко.

Для проведения разбирательства в бригаду отправлена комплексная комиссия штаба «Север».

Напомним, что беспорядочное минирование украинскими силовиками местности в прошлом году привело к гибели 25 бойцов и ранению – 80 военнослужащих. При этом уничтожено более 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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