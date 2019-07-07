В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», за истекшие сутки в одном из батальонов 14-й бригады погибли три военнослужащих. Инцидент произошел во время выполнения работ по установке противотанковых мин в районе Кряковки, украинские боевики пренебрегли элементарными требованиями безопасности, - рассказал Филипоненко.
Для проведения разбирательства в бригаду отправлена комплексная комиссия штаба «Север».
Напомним, что беспорядочное минирование украинскими силовиками местности в прошлом году привело к гибели 25 бойцов и ранению – 80 военнослужащих. При этом уничтожено более 10 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU