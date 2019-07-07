2019-07-07T07:35:17+03:00
Политика

ВСУ за сутки дважды обстреляли Горловку

Под огнем украинских войск находился поселок шахты Гагарина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за минувшие сутки дважды обстреляли Горловку. Фото: ООС/ДонбассВСУ за минувшие сутки дважды обстреляли Горловку. Фото: ООС/Донбасс
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Вечером, 6 июля, ВСУ нанесли массированный минометный удар по поселку шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 20:20 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Горловка (поселок шахты имени Гагарина). Противник выпустил 36 мин калибром 82 миллиметра, – сообщили в СЦКК.

Напомним, что и вечером украинские силовики открывали огонь по поселку шахты имени Гагарина. Как сообщил глава горловской администрации Иван Приходько, один из снарядов разорвался на детской площадке.

По сообщению СЦКК, огонь велся из минометов 120 калибра, БМП и стрелкового оружия. По предварительным данным жертв нет, более подробная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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