В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

СЕГОДНЯ 19:54 2019-07-06T19:54:15+03:00

Также 5 июля в Крымском два боевика ВСУ случайно выстрелили друг другу в грудную клетку и бедра. Фото: antikor.com.ua

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Пятого июля в районе населенного пункта Новолуганское разгорелся нешуточный спор между боевиками националистического батальона и военнослужащими ВСУ. Закончился он тем, что один из ВСУшников расстрелял националистов из автомата. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— От доверенного источника в штабе, так называемой Операции объединенных сил, нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в воинских частях «Север». 5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, — говорится в заявлении.

Причиной для конфликта стали разногласия украинских военных со взглядами националистов. В итоге идеологический спор решилось госпитализацией двух националистов. Они получили ранения различной степени тяжести. А стрелявший боевик ВСУ, был задержан органами военной службы правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU