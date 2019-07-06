2019-07-06T19:54:15+03:00
Политика

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

Инцидент произошел из-за идеологических разногласий
Екатерина Сорока
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Также 5 июля в Крымском два боевика ВСУ случайно выстрелили друг другу в грудную клетку и бедра. Фото: antikor.com.uaТакже 5 июля в Крымском два боевика ВСУ случайно выстрелили друг другу в грудную клетку и бедра. Фото: antikor.com.ua
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Пятого июля в районе населенного пункта Новолуганское разгорелся нешуточный спор между боевиками националистического батальона и военнослужащими ВСУ. Закончился он тем, что один из ВСУшников расстрелял националистов из автомата. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— От доверенного источника в штабе, так называемой Операции объединенных сил, нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в воинских частях «Север». 5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, — говорится в заявлении.

Причиной для конфликта стали разногласия украинских военных со взглядами националистов. В итоге идеологический спор решилось госпитализацией двух националистов. Они получили ранения различной степени тяжести. А стрелявший боевик ВСУ, был задержан органами военной службы правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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