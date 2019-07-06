В Донецке выступит российская органистка Лия Якушева

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-06T15:07:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на сцене Донецкой филармонии имени Сергея Прокофьева выступит российская органистка из Москвы Лия Якушева. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

— 6 июля в 16.00 российская исполнительница органной музыки Лия Якушева выступит с концертом «Звучит органная классика». Прозвучат произведения Иоганна Баха, Ференца Листа, Александра Гильмана, Шарль-Мари Видора, Виктора Гончаренко и других известных композиторов, — говорится в сообщении.

Лия Якушева даст в Донецке только один концерт. Поэтому билеты нужно бронировать заранее. Также их можно купить в любом отделении «Почты Донбасса».

Напомним, что год назад российская исполнительница уже бывала в Донецке и даже выступала с концертом на сцене местной филармонии. Тогда ее концерт был посвящен творчеству Иоганна Баха.

ИСТОЧНИК KP.RU