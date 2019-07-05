Заговор против Зеленского: командующий ДШВ Забродский может сорвать разведение войск в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-05T17:13:53+03:00

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- Нам продолжает поступать информация о недовольстве военнослужащих ВСУ своим верховным главнокомандующим, - сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - На этой неделе командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады полковник Олег Зенченко получил прямое указание командующего десантно-штурмовыми войсками генерала Михаила Забродского о саботировании распоряжений президента о полном прекращении огня на линии соприкосновения. В то же время начальник Генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак потребовал от командующего ООС генерала Александра Сырского срочного вывода подразделений 25-й бригады с линии боевого соприкосновения.

Выяснилось, что Хомчак опасается вероятностью срыва бойцами этой бригады разведения сил и средств на участке Станицы Луганской и возможными провокациями с целью обострения обстановки в зоне ответственности бригады.

- Напомню, во время своего визита в Европу Зеленский взял на себя обязательства перед лидерами Германии и Франции по реанимированию Минского процесса, - отметил Яков Осадчий. - Возможный срыв отвода войск может существенно понизить доверие мировой общественности к новому президенту Украины. Сейчас мы наблюдаем обострение конфликта между начальником Генштаба ВСУ Хомчаком и генералом Забродским -командующим десантными войсками, где уровень доверия военнослужащих к Зеленскому традиционно низкий.

ИСТОЧНИК KP.RU