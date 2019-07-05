Теперь в Донецке можно узнать о доступных талонах для подачи документов на паспорта РФ и ДНР

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-05T12:15:17+03:00

На главпочтамте Донецка жители ожидали своей очереди, чтобы получить талон электронной очереди в Миграционную службу. Фото: youtube.com/ПочтаДонбасса

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С 5 июля информацию о доступных талонах в секторы Миграционной службы МВД ДНР для подачи документов на получение паспортов ДНР и РФ можно узнать на официальном сайте госпредприятия «Почта Донбасса».

- Для удобства граждан Республики мы запустили новую опцию на нашем сайте. Актуальная информация о доступных талонах в тридцать три сектора Миграционной службы МВД ДНР размещена в специально созданном разделе «Электронная очередь», — прокомментировал генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин. - Уверены, что наше нововведение улучшит качество обслуживания в отделениях связи.

- Очень здорово придумали в Минсвязи и «Почте Донбасса» с электронной очередью, - считает дончанин Дмитрий Павлов. - Все значительно упростилось, и теперь не надо переживать за свою очередь в Миграционную службу и не надо каждый раз ходить сверяться. Лишь бы в самой Миграционной службе смогли наладить обслуживание такого потока посетителей.

Напомним, что с 1 июля в 42 единых центрах связи (ЕЦС) «Почты Донбасса» заработала автоматизированная система электронной очереди. Уже 3 июля Миграционная служба МВД ДНР начала принимать документы по электронной очереди. С 4 июля сорок четыре отделения связи ДНР (42 – в формате ЕЦС, 2 – ОПС) выдают талоны гражданам на посещение секторов Миграционной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU