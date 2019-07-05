2019-07-05T09:47:06+03:00
Политика

ВСУ специально стреляли по сотрудникам Генпрокуратуры, МЧС и газовой службы ЛНР

Также в Первомайске в результате обстрела повреждены дома и газопровод
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия использует минометы для обстрелов территории ЛНР. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинская армия использует минометы для обстрелов территории ЛНР. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Киевские силовики обстреляли в четверг, 4 июля, Первомайск, повреждены жилые дома и газопровод. Об этом - В результате обстрела ВСУ был поврежден газопровод среднего давления по улице Луговая, 26 города Первомайска. Они прицельно били по нам, - сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Он отметил, что под огнем киевских силовиков оказались сотрудники Генпрокуратуры, МЧС и газовой службы. Ущерб, причиненный обстрелом, уточняется.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), киевские силовики девять раз за минувшие сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, сел Пришиб, Калиновка, Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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