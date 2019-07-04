В Украине предложили поделить жителей Донбасса на три группы на законодательном уровне

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-04T19:05:04+03:00

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В ходе круглого стола «Новая политика на Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность» на территории подконтрольной Киеву территории Луганщины ректор «Луганского университета внутренних дел» Виталий Комарницкий призвал поделить жителей Донбасса на три группы на законодательном уровне.

- Что касается законодательства, мы считаем, что люди на неподконтрольных территориях должны понимать, что их ждёт. В связи с этим мы предлагаем разделить в законодательстве три чётких группы, - призвал Комарницкий.

В первую группу, по мнению ректора должны войти военные. Во вторую – все те, кто публично поддерживал республики Донбасса. В третью – мирные жители.

- Первая группа - это военные, люди, которые держали оружие в руках. Эта категория, на наш взгляд, обязательно должна подлежать уголовной ответственности, - говорит Комарницкий. - Вторая категория - это «люди публичного права», которые должны нести административную ответственность. В третью категорию, по его словам, может войти «мирное население», возможно, можно будет освободить от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU