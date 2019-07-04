Три причины, почему ВСУ усилили огонь по населенным пунктам Донбасса
На этой неделе украинские силовики усилили обстрелы населенных пунктов Республики. Связано это с приездом иностранных представителей от средств массовой информации и стран НАТО. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Сегодня на место расположения 30-й бригады ВСУ прибыла съемочная группа журналистов из Румынии. В связи с этим боевики предприняли попытку спровоцировать Народную милицию ДНР открыть ответный огонь на глазах у мирового сообщества. Но сделать это им так и не удалось.
- Визиты иностранных гостей в Донбасс всегда сопровождаются ростом обстрелов со стороны ВСУ по мирным районам Республики, - говорит Безсонов. - Наблюдать это могли и представители стран НАТО.
Пока представители стран находятся в «ознакомительной» поездке, военный атташе из Германии наблюдает за тем, как боевики из 36-й бригады используют артиллерию для поджогов пшеничных полей, разрушения инфраструктуры и жилых домов Республики.
- Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников, — добавил Даниил Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»