2019-07-04T19:26:13+03:00
Политика

Три причины, почему ВСУ усилили огонь по населенным пунктам Донбасса

Это связано с приездом в Донбасс иностранных представителей
Екатерина Сорока
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Утром 4 июля из-за обстрелов ВСУ было обстреляно три дома в населенном пункте Зайцево. Фото: rusvesna.suУтром 4 июля из-за обстрелов ВСУ было обстреляно три дома в населенном пункте Зайцево. Фото: rusvesna.su
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На этой неделе украинские силовики усилили обстрелы населенных пунктов Республики. Связано это с приездом иностранных представителей от средств массовой информации и стран НАТО. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Сегодня на место расположения 30-й бригады ВСУ прибыла съемочная группа журналистов из Румынии. В связи с этим боевики предприняли попытку спровоцировать Народную милицию ДНР открыть ответный огонь на глазах у мирового сообщества. Но сделать это им так и не удалось.

- Визиты иностранных гостей в Донбасс всегда сопровождаются ростом обстрелов со стороны ВСУ по мирным районам Республики, - говорит Безсонов. - Наблюдать это могли и представители стран НАТО.

Пока представители стран находятся в «ознакомительной» поездке, военный атташе из Германии наблюдает за тем, как боевики из 36-й бригады используют артиллерию для поджогов пшеничных полей, разрушения инфраструктуры и жилых домов Республики.

- Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников, — добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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