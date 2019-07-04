Бойцы НМ ЛНР уничтожили беспилотник ВСУ
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащие оборонного ведомства Республики сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии.
- Вчера нашими военнослужащими на Славяносербском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата, - сообщил он.
БПЛА украинской армии проводил разведку у села Сокольники.
- В районе населенного пункта Сокольники слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа квадракоптер, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
Иван Филипоненко отметил, что сбитый БПЛА принадлежал 14-й бригаде ВСУ, командиром которой является полковник Войченко.
ИСТОЧНИК KP.RU