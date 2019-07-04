2019-07-04T17:18:42+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР уничтожили беспилотник ВСУ

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: НМ ЛНРФото: НМ ЛНР
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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащие оборонного ведомства Республики сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии.

- Вчера нашими военнослужащими на Славяносербском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата, - сообщил он.

БПЛА украинской армии проводил разведку у села Сокольники.

- В районе населенного пункта Сокольники слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа квадракоптер, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Иван Филипоненко отметил, что сбитый БПЛА принадлежал 14-й бригаде ВСУ, командиром которой является полковник Войченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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