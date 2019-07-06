2019-07-06T11:02:29+03:00
Общество

В ДНР продлили срок регистрации огнестрельного оружия

Срок продлен до 30 сентября текущего года
Екатерина Сорока
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Наказание за преступление назначается в соответствии с пунктами УК ДНР статьи 256. Фото: mvddnr.ruНаказание за преступление назначается в соответствии с пунктами УК ДНР статьи 256. Фото: mvddnr.ru
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В Республике все больше людей обращаются в МВД ДНР для того, чтобы зарегистрировать огнестрельное оружие. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение продлить срок регистрации до 30 сентября текущего года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

— На данный момент жителями Республики было зарегистрировано около шести тысяч единиц нарезного боевого огнестрельного оружия, около трех с половиной тысяч охотничьих карабинов, 1736 единиц оружия травматического действия, почти 5,3 тысяч единиц газовых пистолетов и револьверов, а также более 18 тысяч охотничьих гладкоствольных оружий, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что жители Республики могут зарегистрировать оружие калибром не больше, чем 11,43 миллиметров. Если человек не хочет регистрировать свое оружие, то это может расцениваться, как уголовное преступление. За него могут посадить в тюрьму на срок до трех лет.

Избежать уголовного наказания можно в том случае, если человек добровольно принесет оружие в отделение МВД ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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