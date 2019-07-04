В ЛНР ограничили зарплаты руководителям госпредприятий и их заместителям

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-04T12:11:41+03:00

Заработная плата руководителя и его заместителя не должна превышать 10 размеров минимального оклада в ЛНР

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2 июля Совет министров ЛНР принял в действие документ, по которому руководителям государственных предприятий, их заместителям и еще ряду должностных лиц государство будет ограничивать зарплату. Об этом стало из самого документа, который был опубликован на официальном сайте Совета министров Республики.

— Оплата труда руководителей государственных унитарных предприятий Луганской Народной Республики (государственных предприятий, казенных предприятий) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. При этом размер заработной платы, с учётом всех начислений, не может превышать десяти размеров установленной минимальной заработной платы, — говорится в документе.

В постановлении Совета министров ЛНР также уточняют, что ограничения будут касаться заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий ЛНР, а также руководителей структурных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU