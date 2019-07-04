В ЛНР ограничили зарплаты руководителям госпредприятий и их заместителям
2 июля Совет министров ЛНР принял в действие документ, по которому руководителям государственных предприятий, их заместителям и еще ряду должностных лиц государство будет ограничивать зарплату. Об этом стало из самого документа, который был опубликован на официальном сайте Совета министров Республики.
— Оплата труда руководителей государственных унитарных предприятий Луганской Народной Республики (государственных предприятий, казенных предприятий) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. При этом размер заработной платы, с учётом всех начислений, не может превышать десяти размеров установленной минимальной заработной платы, — говорится в документе.
В постановлении Совета министров ЛНР также уточняют, что ограничения будут касаться заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий ЛНР, а также руководителей структурных подразделений.
ИСТОЧНИК KP.RU